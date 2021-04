DIRETTA TESTUALE Calcio D: Rimini - Pro Livorno 2-1

Sport

Rimini

| 12:52 - 14 Aprile 2021

Rimini - Pro Livorno.

RISULTATO: 2-1



RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio - Pecci, Simoncelli, Ricciardi, Sambou, Viti - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Adorni, Manfroni, Mengucci, Nigretti, Pari, Lugnan, Arlotti, Ambrosini, Diop.

All. Mastronicola.

PRO LIVORNO (4-3-3): Blundo - Petri, Falleni M., Bartorelli, Lucarelli - Bachini, Bulli, Brizzi - Rossi, Granito, Camarlinghi.

In panchina: Vozza, Del Corona, Falleni D., Solimano, Turini, Brini, CAsalini, Mancini, MAtteoli.

All. Niccolai



ARBITRO: Leone di Barletta (Assistenti: Fracchiolla di Bari e De Chirico di Molfetta)

RETI: 41" Camarlinghi, 24' Casolla, 32' Ricciardi

AMMONITI: Bachini

ESPULSI:

NOTE: Angoli 1-2



Inizio gara ore 15

Nel Rimini confermata la formazione vincente di Corticella col rientrante dalla squalifica Nigretti in panchina. Nella Pro Livorno assente lo squalificato Costanzo. La Pro Livorno ha il terzo attacco del girone (44 gol segnati), ma anche la terza difesa più battuta (39). Il Rimini schiera quattro under, iI toscani sei. Il Rimini è reduce da una striscia di 4 vittorie nelle ultime 6 gare disputate; per il Pro Livorno tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quasttro partite. Si affrontano la quinta (il Rimini, 36 punti) contro la quarta (Pro Livorno, 40 punti).

Partita iniziata

Il Rimini attacca da sinistra verso destra.

41" GOOOL PRO LIVORNO. Camarlinghi ruba palla poco tempo la metà campo e si invola in porta non trovando ostacoli: dopo un rimpallo vinto, il suo tiro a centro area piazzato sul palo alla sinistra di Scotti non perdona 0-1.

10' Lancio di Viti, Vuthaj controlla in area, poi scivola al momento del tiro. Occasione Rimini.

13' Discesa di Sambou, il suo servizio a Vuthaj libero a destra viene intercettato dalla difesa poco fuori l'area.

18' Cross dalla destra di Bachini, girata di Granito parata centrale da Scotti.

20' In profondità Sambou per Vuthaj, diagonale a lato sul palo opposto. Occasione Rimini. Sugli sviluppi dell'azione Simoncelli calcia a lato.

GOOOL RIMINI Angolo dalla destra di Simoncelli, in mischia risolve Casolla 1-1

28' Rigore Pro Livorno per fallo di Pecci su Brizzi. Tiro di Rossi, parato deviato da Scotti in angolo alla sua sinistra. Rossi sbagliò il penalty anche nel match di andata.

32' GOOL RIMINI Ricciardi dalla sinistra in area, trova il colpo vincente 2-1

35' Punizione centrale di Vuthaj dal limite, parata da Blundo.