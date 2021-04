Coronavirus Rimini: 11 decessi e 62 nuovi casi. Calo ricoveri anche in regione

Attualità

Rimini

| 16:14 - 13 Aprile 2021

Il bollettino di martedì 13 aprile 2021.



A Rimini comunicati 62 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 7,9% dei contagi regionali, di cui 36 sintomatici (58,1%) e 26 asintomatici (41,9%). Torna a calare (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ora 26, ma sono comunicati undici decessi per il nostro territorio: una 76enne, un 77enne, un 79enne; tre donne di 82, 87 e 94 anni, cinque uomini di età compresa tra 80 e 83 anni. Nei primi due giorni di questa settimana i contagi sono stati 190, media 95 al giorno (la scorsa settimana media di 98).



In regione tornano a calare i ricoveri: in terapia intensiva 331 (-1 rispetto a ieri), 2.654 quelli negli altri reparti Covid (-100), percentualmente lo 0,5% e il 4,1% dei casi attivi. I nuovi casi sono 785 su un totale di 26.058 tamponi, 2217 le guarigioni e 41 i decessi. Prosegue il calo dei casi attivi, ora 64.953 (-1.473). Dal numero dei nuovi casi misurato ogni 5 giorni, si ricava come dagli 8.597 dell’1-5 aprile, si sia passati ai 5.413 del 6-10 aprile, 3.184 in meno (-37%).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA da inizio pandemia* 22.250 a Piacenza (+25 rispetto a ieri, di cui 12 sintomatici), 24.745 a Parma (+17, di cui 10 sintomatici), 42.369 a Reggio Emilia (+102, di cui 69 sintomatici), 60.318 a Modena (+150, di cui 57 sintomatici), 75.930 a Bologna (+201, di cui 148 sintomatici), 11.975 casi a Imola (+22, di cui 7 sintomatici), 21.655 a Ferrara (+48, di cui 16 sintomatici), 27.705 a Ravenna (+43, di cui 18 sintomatici), 14.886 a Forlì (+59, di cui 39 sintomatici), 17.652 a Cesena (+56, di cui 42 sintomatici) e 33.423 a Rimini (+62, di cui 36 sintomatici).



* Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 8 casi, di cui 6 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 2 casi risultati non Covid-19