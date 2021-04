San Marino: 20 nuovi casi, il 28,3% della popolazione è stato vaccinato

Attualità

| 14:59 - 13 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 13 aprile 2021 (foto Fiorani).

Continua il calo dei ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale di Stato San Marino, da 27 a 22, mentre rimangono otto i pazienti assistiti in terapia intensiva. Il 9% dei casi attivi è ricoverato in ospedale, il 91% è in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore refertati 281 tamponi e riscontrati venti casi. I casi attivi nelle ultime 24 ore sono scesi da 366 a 331, a fronte di 52 guarigioni.



Sul fronte vaccinazioni, sono 8108 i sammarinesi che hanno completato il ciclo di due somministrazioni, 9599 quelli che hanno ricevuto la prima dose. Il 12 aprile somministrate 398 prime dosi ed effettuati 405 richiami. Sono infini 16.000, equamente ripartite tra prime dosi e richiami, i vaccini Sputnik consegnati nelle ultime 24 ore a San Marino.