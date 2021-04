Spaccio dei clienti nell'hotel: licenza sospesa a un albergatore di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 13 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Licenza sospesa per 15 giorni, a seguito di provvedimento del Questore di Rimini, per un albergatore di Rimini la cui struttura è stata al centro di un controllo della Polizia Municipale, a inizio aprile, con il rinvenimento di marijuana ed eroina. Si tratta del secondo caso riscontrato nell'ultimo mese e mezzo. Gli inquirenti ritengono che la struttura ricettiva fosse fulcro di attivitò di spaccio di stupefacenti da parte di cittadini alloggiati nell'hotel, utilizzato come luogo di incontro, ma anche di confenzionamento e deposito della sostanza stupefacente. Inoltre, tra gli ospiti anche persone non registrate nell’apposito portale alloggiati, di fatto sottratte ad ogni controllo dell’autorità di Pubblica Sicurezza; tra queste, pregiudicati e clandestini.