Come investire in borsa nel 2021: etoro, azioni da monitorare e strategie





19 Aprile 2021

Investire in borsa.

Investire in azioni nel 2021 è diventato molto semplice, l’importante è affidarsi ai canali giusti e sicuri garantiti da certificazioni. Esistono infatti diversi modi per operare in Borsa e uno di questi è affidarsi a un buon broker online che si occupi della negoziazione degli asset interessati. È possibile scegliere tra diversi mercati finanziari come Forex, criptovalute, azioni e commodities, operando su di essi attraverso strumenti diretti o derivati grazie agli intermediari online.



In questo ambito si deve avere cura di possedere un money management, in modo da prendere in considerazione tutti i fattori di rischio e i propri obbiettivi, per ottenere una massimizzazione dei profitti. Una volta deciso questo, basterà capire quale piattaforma online è più consona e iniziare a lavorare in maniera autonoma soprattutto se si decide di usare eToro, uno degli intermediari più richiesti, che nel 2020 ha raddoppiato il numero dei propri iscritti.



Investire in Borsa con eToro.



Una società può decidere di suddividere il proprio capitale in titoli azionari, permettendo ad altri di acquistarle in modo da godere di alcuni diritti. Esistono azioni diverse che conferiscono vantaggi diversi. Le ordinarie non hanno nessun privilegio, come per esempio poteri amministrativi; quelle di risparmio, invece, garantiscono un utile minimo. Il mercato azionario è il luogo in cui si incontrano: la domanda prodotta dalle imprese che necessitano di finanziarsi e l’offerta degli investitori che devono impiegare i propri capitali. Per fare questo è necessario disporre di un intermediario che si occupi della negoziazione in modo da garantire operazioni sicure. Non resta quindi che capire come comprare azioni su eToro, uno dei broker online più apprezzati dai traders, in modo da studiarne le funzionalità e i punti di forza.



Questa piattaforma consente di accedere agli strumenti del trading online, in modo da effettuare tutti gli investimenti e le operazioni che il cliente vuole effettuare. Uno dei vantaggi di eToro è sicuramente relativo al risparmio che offre rispetto ai suoi competitor. Infatti non prevede costi fissi per operazione e permette un periodo di prova gratuito attraverso la creazione di un account demo. Questo rappresenta una risorsa importantissima per i neofiti poiché consente di operare con denaro virtuale senza rischi, praticando una sorta di training, in attesa di investire realmente il proprio denaro. Aiuta il trader a prendere confidenza sia con l’interfaccia del network, sia con gli strumenti finanziari con i quali magari si ha poca esperienza.



L’altro punta di forza di eToro è la possibilità di copiare, effettuando il cosiddetto copytrading, gli altri investitori. Sfruttando il social trading infatti, si entra in una vera e propria community dove è possibile seguire un altro trader esperto e copiare letteralmente le sue mosse. Ogni utente produce un feedback che permette di capire chi ha avuto più ricavi, in modo da seguire quelli più positivi. Inoltre consente di contattare direttamente il trader così da poter scambiare opinioni su una determinata strategia, un’ottima opportunità di apprendimento per chi è entrato da poco nel mondo del trading.



Titoli in evidenza e strumenti per acquisirli.



Un classico azionista acquista un titolo sperando che nel lungo termine questo rimanga sempre in una posizione rialzista. In realtà è possibile implementare strumenti alternativi senza possedere realmente il titolo, permettendo di speculare anche sul ribasso del titolo, usando i CFD. Questi contratti consentono di acquisire porzioni di azioni in modo da investire anche capitali accessibili, non solo grandi cifre legate ai pacchetti azionari. Il secondo beneficio è quello di poter puntare sulla variazione del prezzo del titolo, stipulando un contratto con il broker, nel quale il trader cercherà di prevedere l’andamento del titolo, sia in aumento che in diminuzione. Con eToro è possibile fare trading con i contratti per differenza in maniera molto semplice e sicura, offrendo la possibilità di provare le proprie strategie prima di iniziare ad investire denaro reale.



Grazie al copytrading di eToro è consentito vedere le azioni sulle quali investono i traders più esperti. Non esistono azioni sicure sulle quali puntare, ma esistono dei settori da monitorare e sicuramente, per ora, quello tecnologico è il più appetibile. Il titolo infatti che sta avendo maggior successo è Amazon che, nonostante la pandemia, non ha risentito della crisi, anzi ha rinforzato la sua tendenza rialzista.