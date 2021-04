Rimini, prende forma la nuova area di Porta Galliana: lavori conclusi a metà giugno

Attualità

Rimini

| 14:05 - 13 Aprile 2021

Rendering dell'area della porta Galliana.

Proseguono i lavori nell'area della porta Galliana di Rimini. In questi giorni il cantiere è stato ampliato temporaneamente per la realizzazione della nuova cordolatura stradale delle due future piazze: la piazza Porta Galliana e il Belvedere. "Un intervento importante che ha richiesto ulteriori verifiche archeologiche, volute dalla Soprintendenza Archeologica di Ravenna, per evitare interferenze con parti di preesistenze murarie sotterranee storiche rinvenute con le indagini archeologiche integrative appositamente effettuate", spiega l'amministrazione comunale di Rimini. I ritrovamenti di creste murarie antiche (tardo 1500 e 1600), lacerti pavimentali (1300/1400) ed anche ulteriori porzioni di pavimentazioni relative al "Lavatoio di San Domenico", hanno infatti reso necessaria la variazione e il perfezionamento di alcune parti strutturali e architettoniche dell'opera, incidendo sulla tempistica e modalità dei lavori e su alcuni dettagli progettuali.



A marzo si sono completate le opere di fondazione e gli elementi delle piazzette, pianerottoli e rampe, necessarie per la realizzazione dei percorsi inclinati accessibili al piano medievale della porta. È stata realizzata anche una vasca d'acqua (a sfioro perimetrale) che riproporrà l'antico fossato d'acqua esistente sull'esterno di questo tratto di mura cittadine, esattamente sul sedime originario (epoca presunta tardo 1400/1500).



Il recente allargamento del cantiere - per il quale si è spostato il percorso pedonale sul lato opposto della Via Savonarola e tratto di Via Bastioni Settentrionali - consentirà anche di realizzare l'articolata rete di sottoservizi (illuminazione pubblica, fibre, allacci di forniture elettriche ed idriche) e la messa a dimora delle nuove alberature previste per la sistemazione dell'area di intervento. Per procedere poi alle pavimentazioni definitive nella prima settimana di maggio, per poter realizzare la fase conclusiva dei lavori e la parte delle pavimentazioni previste sul muro medioevale "federiciano". La conclusione definitiva dei lavori è prevista per la prima metà del mese di giugno.