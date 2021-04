Downhill: la Nazionale mtb a Novafeltria per preparare la stagione

Sport

Novafeltria

| 15:29 - 13 Aprile 2021

Un atleta della nazionale sui percorsi presso le discese del Monte Picio.

La Nazionale Italiana di mountain bike, specialità downhill, è in Valmarecchia fino al 16 aprile per uno stage di allenamenti. Da ieri (lunedì 12 aprile) la selezione azzurra alloggia presso l'hotel Magda di Novafeltria: la comitiva è formata da nove atleti dai 17 ai 25 anni, gli Elite Uomini Loris Ravelli, Francesco Colombo, Davide Palazzinari, Simone Meici, le Elite Donne Eleonora Farina e Veronika Widmann, gli Junior Davide Cappello, Filippo Rossi e Sophie Riva, guidati dal Ct Roberto Vernassa, affiancato dai collaboratori tecnici Simone Fabbri, Diego Bragato ed Elisabetta Borgia (Quest'ultima collaboratrice tecnico-psicologia dello sport). Gli allenamenti si svolgono sui sentieri da downhill del Monte Pincio: "Abbiamo saputo dei percorsi da atleti che vengono spesso ad allenarsi qui, anche qualche nostro ragazzo c’era stato. La scorsa settimana abbiamo fatto un sopralluogo e sono rimasto positivamente sorpreso, ho trovato delle piste veramente belle. Inoltre l’accoglienza e l’ospitalità è stata eccezionale", spiega il ct Vernassa. Il maltempo ha guastato un po' i piani, ma domani (mercoledì 13 aprile) gli atleti azzurri saranno impegnati in allenamento e dopodomani (giovedì 14 aprile) ci saranno le prove cronometriche e la simulazione gare.



VALMARECCHIA E DOWNHILL Grazie all'intuizione e alla passione di Massimo "Wolf" Dolci, e dell'associazione Colti in Castagna, il Monte Pincio da diversi anni è meta di appassionati di Mountain bike da tutta Europa. I volontari dell'associazione curano i sentieri, mantenendoli puliti, e predispongono i percorsi aggiungendo sponde nelle curve e salti. Attualmente, oltre al sentiero del Cai (n.96) riservato ai pedoni, sono quattro i sentieri utilizzati dai ciclisti e dai pedoni: il Dh solo per Downhill, molto difficoltoso, consigliato solo agli esperti e famoso perché usato per i test dell'azienda di sospensioni Ohlins; Enduro line, percorso di media alta difficoltà; Trail Wolf, percorso di media difficoltà; Antenna e Pozzo, il più semplice. Negli anni l'associazione Colti in Castagna ha organizzato 4 gare di specialità enduro, di cui anche un campionato regionale, e tre Adriatic Coast.