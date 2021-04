Giovanissime 'bulle' picchiano una 13enne per fidanzatino conteso: denunciate

Cronaca

Riccione

| 13:51 - 13 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Sono indagate dalla Procura presso il Tribunale dei minori di Bologna per l'aggressione a danno di una tredicenne del sudamerica, fatti avvenuti lo scorso 20 dicembre nella spiaggia antistante piazzale Roma a Riccione: sono quattro minorenni, di età compresa tra 13 e 15 anni, due residenti a Misano, una nella Perla Verde e una a Rimini. Le indagini dei Carabinieri di Riccione sono partite dall'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza: per gli inquirenti si è trattato di un regolamento di conti scaturito dalla gelosia. La vittima infatti si sarebbe invaghita di un giovane coetaneo che però "interessava", sentimentalmente parlando, una delle giovani del gruppo protagonista dell'aggressione, preannunciata via social. La 13enne, accerchiata, è stata schiaffeggiata e presa a calci.