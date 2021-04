Anche per le famiglie bisognose di Santarcangelo cibo gratis da Coldiretti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:57 - 13 Aprile 2021

La consegna dei pacchi alimentari.



Nell’ambito della campagna nazionale “A sostegno di chi ha più bisogno”, la federazione provinciale di Coldiretti Rimini ha donato 8 quintali di prodotti alimentari a Ven èulta, il gruppo di volontari Ci.Vi.Vo. nato per raccogliere e distribuire alimenti e altri beni di prima necessità a favore delle famiglie che si trovano in una situazione di grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

Prosegue dunque anche in Provincia di Rimini l’iniziativa di solidarietà agroalimentare lanciata da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per destinare aiuti alimentari ai nuclei familiari in difficoltà economica.

Gli 800 kg di prodotti donati sono tutti made in Italy e di qualità: pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extravergine di oliva, legumi, formaggi e molto altro.

I cibi donati da Coldiretti saranno distribuiti dal gruppo Ven èulta sotto forma di pacchi alimentari ad altrettanti nuclei familiari individuati dai Servizi sociali del Comune, proseguendo l’attività portata avanti negli ultimi mesi grazie alla generosità dei cittadini e delle attività economiche santarcangiolesi.