Spiagge accessibili ai disabili: "basta barriere architettoniche"

| 12:50 - 13 Aprile 2021

Il Pd Rimini promuove una campagna per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulla spiaggia. L'iniziativa della segretaria provinciale è stata battezzata "E poi ritornammo a veder il mare": una campagna di sensibilizzazione per la creazione di passerelle con ampi spazi di manovra sull'arenile e sulla battigia che facciano godere la spiaggia ai portatori di handicap. "Il nostro arenile, specie nel tratto fra Cattolica e Rimini, è piuttosto sprovvisto di passerelle e scivoli che consentano ai portatori di handicap in carrozzella di raggiungere il bagnasciuga e poter godersi la vista del mare. Chiediamo quindi a tutti i nostri rappresentanti politici e ai nostri esponenti nelle amministrazioni pubbliche di farsi portavoce della necessità di realizzarne in tutti gli stabilimenti e nelle spiagge libere", spiegano il segretario provinciale Filippo Sacchetti e la delegata in segreteria al welfare Claudia Corsini. Il Pd Rimini precisa che l'iniziativa ha raccolto gli appelli di numerose persone con disabilità della provincia.