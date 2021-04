Rimini Calcio al Neri contro il Pro Livorno. Mastronicola: 'Vincere, voglio una squadra concreta'

Sport

Rimini

| 12:56 - 13 Aprile 2021

Alessandro Mastronicola (foto Venturini).

E' ancora campionato nel girone D. Mercoledì' il Rimini, reduce dall'hurrà di Corticella (0-2) ospita al Romeo Neri (ore 15) il Pro Sorgenti Livorno che ha perso un po' di smalto negli ultimi turni (tre sconfitte di fila e nell'ultimo turno pareggio per 1-1 in casa in rimonta contro il Lentigione), ma che precede in classifica i biancorossi (40 punti contro 36) che tuttavia hanno tre partite da recuperare.

Nel Rimini ancora assente Gomis (potrebbe essere disponibile per la prossima partita casalinga) oltre agli under Santarini e Ceccarelli, rientra Nigretti dalla squalifica.

Un match tra quinta (il Rimini) e quarta (il Pro Livorno), in chiave playoff. “Dobbiamo cercare di vincere per dare continuità tanto più che è una squadra che ci precede e che dunque vogliamo metterci alle spalle da qui alla fne della stagione – osserva Mastronicola - . Il nostro obiettivo, mio e dei giocatori, è cercare di raccogliere più successi possibile, giocando bene oppure male, non fa differenza. Non mi sembra che nelle altre categorie si giochi un calcio champagne”.

All'andata fu vittoria per 1-2 grazie alla doppietta di rigore di Vuthaj. “Non è stato un buon periodo per la Pro Livorno, ma è un avversario di qualità e lo dimostra il suo cammino: è stata sempre nelle prime posizioni. Ha accusato un calo fisiologico. Noi dobbiamo guardare noi stessi”.

Dal rientro in campo dopo lo stop forzato, il Rimini è tornato al 3-5-2 mandando in soffitta il modulo col trequartista. Perché?

“Ritengo che questa squadra con un centrocampo a due non possa giocare, soprattutto con le caratteristiche dei giocatori che ho adesso in mezzo al campo. Devo mettere la squadra in condizione di rendere al meglio anche se questo comporta dei sacrifici a livello individuale”.

Tra gli avversari assentetper squalifica Costanzo. L'arbitro sarà Domenico Leone di Barletta, assistenti Michele Fracchiolla Bari e Daniele De Chirico di Molfetta.

Rinviata Sasso Marconi-Bagnolese per positività al Covid.