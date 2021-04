Ciak si gira in Valmarecchia, ancora aperto il casting di "Le proprietà dei metalli"

Attualità

Valmarecchia

| 10:01 - 13 Aprile 2021

Immagine promozionale del film.

C'è tempo ancora fino a domenica 18 aprile per partecipare al casting indetto da Kiné Società Cooperativa per il film "Le proprietà dei metalli" di Antonio Bigini, le cui riprese si terranno tra agosto e settembre in Valmarecchia e zone limitrofe.

Il film, ambientato negli anni Settanta, racconta la storia di un bambino dalle doti misteriose: sa piegare oggetti di metallo al solo tocco. Le sue capacità attraggono l’interesse di uno scienziato che comincia a indagare su di lui. Gli esperimenti porteranno il bambino a contatto col mondo invisibile, dove le leggi della fisica lasciano il passo ai desideri più profondi.

Il film è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Toscana, è stato sviluppato durante il Biennale College Cinema legato al Festival di Venezia e ha ricevuto il sostegno Media - Creative Europe.

La produzione ricerca le seguenti figure:

il protagonista (10-13 anni)

il fratello del protagonista (6-9 anni)

due gemelli o gemelle (11-15 anni)

Non è richiesta alcuna esperienza attoriale. Si cercano di preferenza bambini con accento romagnolo.

I genitori delle candidate e dei candidati sono pregati di inviare una foto in primo piano e un breve video di presentazione da effettuare alla luce del giorno e senza occhiali, sciarpa e cappello.

Per presentare la propria candidatura è sufficiente compilare il modulo che trovate qui

Direttamente dal modulo si possono caricare foto e video di presentazione e accettare le condizioni della liberatoria.

I candidati selezionati saranno contattati dalla produzione per un casting in presenza, compatibilmente con le disposizioni sanitarie nazionali e regionali per il contenimento della pandemia in corso.

Trovate tutte le informazioni anche sul portale del cinema in Emilia-Romagna