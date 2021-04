Calcio: il riminese Massimo Melucci neo allenatore della Primavera dell'Entella

Sport

Rimini

| 09:15 - 13 Aprile 2021

Massimo Melucci.



Il riminese Massimo Melucci è il nuovo tecnico della primavera della Virtus Entella, formazione che milita nel campionato di Serie B. Originario di Novafeltria e calciatore dalla lunga militanza nel calcio professionistico, Melucci è stato promosso (era alla guida dell'Under 16) in sostituzione di Gennaro Volpe, ex centrocampista della formazione ligure, incaricato di allenare la prima squadra ultima in Serie B, dopo l'esonero di Vivarini. Melucci era già stato il vice dell'allenatore Gianpaolo Castorina, sia in Primavera che in prima squadra. La primavera dell'Entella è attualmente terza nel girone B di Primavera 2.