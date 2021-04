Lago di Monte Colombo, il 16 aprile torna il Festival della Canzone per Leo

Eventi

13 Aprile 2021

Torna il “Festival della canzone per Leo” alla ottava edizione, oltre 20 giovani artisti in scena da tutta Italia con ospiti di eccezione da Rimini il 16 aprile dalle ore 16.00 diretta streaming sul sito del Teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo nella sezione #Teatroacasa.



In scena la soprano Giulia della Peruta, che aveva partecipato alla rappresentazione del Rigoletto inaugurando il 2020 al Teatro Amintore Galli di Rimini, eppoi gli interventi di Lucia Vasini, Pippo Franco, Claudia Koll, Liliana Cosi, con anche il sostegno di Gessica Notaro e Ekaterina Shelohova partecipante a Italia’s Got Talent.



A costoro si affiancano oltre 20 giovani performers che nelle ultime settimane si sono alternati sul palcoscenico del Teatro Leo Amici per registrare la propria esibizione che andrà a completare l’8^ edizione del “Festival della canzone per Leo” che ogni 16 aprile si svolge al Teatro Leo Amici.



Lo scorso anno, mentre si stavano approntando gli ultimi ritocchi alla preparazione della manifestazione, il Covid ha bloccato tutto. Il lockdown totale aveva impedito ogni realizzazione, così l’edizione saltò. Vennero meno la tournée in Sicilia della Compagnia RDL di stanza al Teatro Leo Amici e depennati tutti gli spettacoli. Chiusero i teatri e gli artisti rimasero senza lavoro, ma soprattutto senza il loro amato pubblico.



Nel 2021, nonostante la pandemia e adottando tutte le misure previste dai protocolli anti Covid, il Teatro Leo Amici ha lavorato alacremente per regalare ai suoi affezionati spettatori uno spettacolo davvero degno di nota: un festival di grande impatto con grandi artisti e nuove promesse!



Come sempre avviene, e nello spirito del festival che vuole offrire, sin dalla sua prima edizione, un palcoscenico ai giovani talenti, saranno ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia ed estero ad esibirsi. Danzatori, musicisti, cantanti, attori offriranno il meglio di sé in una manifestazione dove non c’è un vincitore, ma l’opportunità per tutti di mettersi in gioco con uno staff di professionisti a disposizione: dalle musiche alle luci, dal direttore di scena al regista, ovvero Carlo Tedeschi che ne è anche direttore artistico.



Gli artisti e le performance al festival sono:



Anteprima del nuovo musical di Carlo Tedeschi “Mohican” con il brano “Il sogno di una nuova vita” cantato da Giada Mecozzi e Francesco Troilo di Carlo, danzato anche da Gianluca Raponi e Simona Imola, Carmine Passaro e Mariapia Giacomino.



Valeria Gucciardo nel brano tratto dal musical “Sicuramente Amici”: “Domani” in duetto con Maria Luce Giuliani (9 anni), al pianoforte Giovanna Schillaci; sul brano danza Giosuè Raponi (13anni).



Stefanìa Solòrzano (di origine venezuelana) canta “Tu musica” tratto dallo spettacolo “Notte Gitana” mentre suonano Lucia Brancato violino e Giancarlo De Matteis (compositore e autore)chitarra.



Lucia Brancato, siciliana, canta anche per la prima volta un brano lirico “Ti Guardo”.



Jacopo Malpasso (13 anni), siciliano, al suo debutto canta dal musical “Chiara di Dio”, “Artista io”.



Soprano Giulia della Peruta canta “Padre mio” e “Granada” in duetto con Francesco Troilo di Carlo; quest’ultimo presenta anche un brano inedito di Stefano Natale “Fammi rimanere accanto a te”.



Davide Ghetti, torinese, canta “Amore avrò” brano tratto dallo spettacolo “Apocrifi del Terzo Millennio”.



Gianluca Garimberti canta “Amami” tratto dal musical “Un Fremito d’ali - la vita d Padre Pio vista dagli angeli”



Tatiana Diane Mosse, da Cattolica canta, dal musical “Chiara di Dio”, “M’illumino di te”.



Albatea Internullo canta un brano lirico “Signora dei suoi occhi”.



Balleranno Veronica Bagnolini e Eletta Lorena Protti, rispettivamente in “Oceans” e “Jungle” tratti dal disco “Evocative” di Emanuele Tedeschi.



Virginia Ingegneri e Maria Ilaria Nanula invieranno video con la loro coreografia sui brani “Storm” e “Mountain” di Evocative.



Ekaterina Shelohova soprano, interpreta “Earth melodies” e “Scarborough fair”



Danzano anche Davide Ghetti, Matteo Mecozzi, Nicolò Murgioni su parole di Leo Amici.



Pippo Franco e Lucia Vasini leggeranno in video pagine del nuovo romanzo di Carlo Tedeschi “Leo, l’uomo senza tempo” vol.2.



Le attrici Alice Guidi (da Fano) e Claudia Koll leggeranno brani tratti dal terzo volume “Diari di Maria”.



Luigi Pontillo (maestro di canto e musica di Assisi) canta in duetto con Christine Krause (al suo debutto) il brano conclusivo “Come acqua di cascata” dal musical “L’Uomo dal turbante rosso”.



Liliana Così presente in video saluto per la manifestazione.



Per seguire il festival, basterà accedere al sito del Teatro Leo Amici dove sarà disponibile il link per la diretta del 16 aprile alle ore 16.00 nella sezione #Teatroacasa.