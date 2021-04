Ginnastica artistica maschile, decimo posto per la Polisportiva Celle di Rimini

Sport

Rimini

| 07:32 - 13 Aprile 2021

La squadra con l'allenatore Di Pumpo.

Con la prova di Napoli al Pala Vesuvio si conclude il Campionato Nazionale di serie A2 GAM (ginnastica artistica maschile). Terza prova un po' in salita per i ragazzi della Polisportiva Celle di Rimini, che incappano in alcuni errori che con i 147.850 punti si piazzano al 10° posto. Scivolano così in 10 posizione anche nella classifica di campionato, sfiorando per poco la zona salvezza. Nessun rammarico per questa squadra alla prima esperienza nel massimo campionato, che ha saputo tener testa agli avversari e giocarsi la permanenza in A2, sfumata per pochi decimi. Non è quindi un addio, ma un arrivederci per i ginnasti Thomas Grasso, Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani, Luca Bellondi, Andrea Cascianelli, Thomas Montiroli e Matteo Murtas.