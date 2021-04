Auto cappottata in via Coriano: ferita anche una bambina di 11 anni

Cronaca

Rimini

20:23 - 12 Aprile 2021

L'auto cappottata in via Coriano.



Un'auto si ribalta e nell'incidente rimangono ferite due sorelle, la 20enne alla guida e la passeggera, una bambina di 11 anni. I fatti sono avvenuti oggi (lunedì 12 aprile), intorno alle 17, in via Coriano a San Martino Monte l'Abate, all'altezza del ristorante "Il Quartino". La vettura su cui viaggiavano le due sorelle, una Peugeot 206, per cause ancora ignote è finita fuori strada, ribaltandosi. L'undicenne ha sbattuto il capo nell'incidente, era cosciente, ma è stata trasportata in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Contusioni per la sorella alla guida, presa in carico dal pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini.