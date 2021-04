RiminiTerme in piena sicurezza: partono i test sierologici

Attualità

Rimini

| 16:04 - 12 Aprile 2021

Franco Lamacchia, Direttore Sanitario di Riminiterme, e Luca Ioli, presidente di Riminiterme.



Prosegue l'impegno di Riminiterme, la struttura termale dotata di servizi per il benessere e Poliambulatorio, a favore della sicurezza sanitaria anti-Covid. Dopo la vaccinazione dei dipendenti, l'introduzione del programma riabilitativo Post-Covid, da oggi (lunedì 12 aprile) sono partiti anche i test sierologici per il pubblico.

La struttura ha, infatti, attivato un nuovo e puntuale servizio: i test sierologici anti-covid

Sono ben tre i test che potranno essere effettuali: il primo è il sierologico qualitativo IgM/IgG (cosiddetto "rapido") il cui risultato viene consegnato in giornata. Si effettua tramite prelievo venoso ed evidenzia la presenza o l'assenza degli anticorpi. L'altro tipo di test è il sierologico quantitativo IgG, per verificare la quantità di anticorpi in una infezione pregressa o dopo vaccinazione; risultato viene inviato dopo 24 ore. Infine, per chi invece vuole conoscere se vi sia una infezione in corso e la quantità di anticorpi, può scegliere il test seriologico IgG/IgM.

"Test diversi per permettere di conoscere sia la presenza della tipologia di anticorpi che la loro quantità" – ha spiegato Franco Lamacchia, Direttore Sanitario di Riminiterme – "Il numero delle persone vaccinate e che hanno contratto il virus è sempre crescente e con i test sierologici possiamo scoprire se si è venuti in contatto col virus e misurare la quantità di anticorpi nel sangue".

I test, a pagamento, verranno eseguiti dal lunedì al venerdì presso gli ambulatori di RiminiTerme.

Il Presidente di Riminiterme Luca Ioli ha affermato: "Continua il nostro impegno per rendere la struttura sempre più sicura. Siamo stati i primi ad attivare un programma riabilitativo Post–Covid e il nostro personale sanitario è stato vaccinato. Abbiamo introdotto quindi questa possibilità di effettuare i test sierologici al pubblico essendo noi un punto di riferimento importante dal punto di vista sanitario e del benessere per tutto il territorio".

È possibile prenotare i test sierologici al numero 340 3729068 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30.