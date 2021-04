Coronavirus Rimini: 128 nuovi casi, crescono i ricoveri anche in Regione

Attualità

Rimini

| 16:27 - 12 Aprile 2021

Il bollettino di lunedì 12 aprile.



A Rimini comunicati 128 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, l'11,1% dei contagi regionali, di cui 71 sintomatici (55,5%) e 57 asintomatici (44,5%). Torna a crescere (+1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ora 27, tre i decessi comunicati: un 74enne, una 81enne e una 96enne. Nella settimana scorsa i casi di contagio comunicati erano stati 686, media 98 contagi al giorno.



In regione, dopo giorni di segno meno, crescono i ricoveri: in terapia intensiva sono 332 (+2 rispetto a ieri), 2.756 quelli negli altri reparti Covid (+46), percentualmente lo 0,5% e il 4,1% dei casi attivi. I nuovi casi 1.151 su un totale di 12.899 tamponi, 1306 le guarigioni e 31 i decessi. Prosegue il calo dei casi attivi, ora 66.433 (-186).



DATI PROVINCIA PER PROVINCIA casi da inizio epidemia 22.225 a Piacenza (+36 rispetto a ieri, di cui 18 sintomatici), 24.729 a Parma (+125, di cui 71 sintomatici), 42.267 a Reggio Emilia (+103, di cui 57 sintomatici), 60.168 a Modena (+213, di cui 138 sintomatici), 75.736 a Bologna (+203, di cui 137 sintomatici), 11.953 casi a Imola (+24, di cui 14 sintomatici), 21.607 a Ferrara (+81, di cui 24 sintomatici), 27.662 a Ravenna (+96, di cui 65 sintomatici), 14.827 a Forlì (+82, di cui 67 sintomatici), 17.596 a Cesena (+60, di cui 47 sintomatici) e 33.361 a Rimini (+128, di cui 71 sintomatici).









