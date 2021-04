Rimini, contributi per l'affitto ai negozianti: stop allo spopolamento del centro storico

Attualità

Rimini

| 15:12 - 12 Aprile 2021

Piazza Cavour di Rimini.



A Rimini negli ultimi due anni, con il progetto "No Tax Area", gli imprenditori beneficiari hanno ottenuto un cospicuo risparmio dal contenimento dei canoni d'affitto. Nel 2019 sono stati sette i contratti con affitto ridotto ammessi: ogni locatore ha ricevuto 29.263,14 euro dal Comune, mentre gli affittuari hanno risparmiato sull'affitto oltre 65.000 euro. Nel 2020 i contratti ammessi sono stati al momento dieci (le procedure sono in corso) con erogazione di 25.000 euro circa ai locatori e 110.000 euro di risparmio per gli imprenditori coinvolti.



LA SECONDA FASE La seconda finalità del progetto No Tax Area, finalizzata al contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione commerciale o produttiva aperti al pubblico, vede come beneficiari diretti dell'intervento i proprietari di immobili ad uso commerciale o produttivo e locati a imprese attive. Il meccanismo di sostegno a queste realtà imprenditoriali è indiretto: il Comune propone un contributo economico calcolato sulla base dell'IMU pagata ai proprietari che accorderanno alle imprese conduttrici (commercio al dettaglio - esercizi di vicinato e di artigianato di servizio aperto al pubblico) una riduzione del canone di affitto non inferiore al 20%. Una finalità, introdotta con le Linee Guida No Tax Area approvate nel 2019 come aspetto caratterizzante del "rilancio" dell'intervento, che contestualmente è stato rifinanziato quintuplicando le risorse a disposizione fino ad allora (da 40 a 200 mila).



L'incentivo infatti consiste in un rimborso parziale o totale dell'IMU per i proprietari che concedono riduzioni del canone di affitto alle imprese. La riduzione deve essere almeno del 20%, e in tal caso consente un rimborso del 50% dell'IMU pagata, ma se arriva almeno al 30% dà titolo al rimborso integrale dell'IMU. "Rivedere al ribasso i contratti di affitti per le piccole imprese - dichiara Jamil Sadegholvaad, l'assessore alle Attività economiche - serve per accelerare la ripresa. Agevolazioni per i proprietari degli immobili che puntano a rilanciare le attività e il commercio nel centro storico, nell'ottica di stimolare una rinegoziazione al ribasso dei canoni di affitto. Un'opportunità importante che vale la pena di prendere in considerazione, in questo periodo più che mai in cui è necessario metterci tutti in gioco per fare rete e tornare a correre il prima possibile".