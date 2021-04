Parco del Mare: ok al maxi finanziamento statale per il lungomare Sud

Attualità

Rimini

| 14:44 - 12 Aprile 2021

Parco del Mare.



Il progetto presentato dal comune di Rimini è tra i dieci selezionati di un bando statale nell'ambito del programma "Italia City Branding 2020", finalizzato a sostenere interventi capaci di accrescere l'attrattività dei territori, "valorizzando gli aspetti identitari del tessuto produttivo, culturale e sociale". A Palazzo Garampi arriverà così un finanziamento di circa un milione di euro, al quale verranno aggiunti 111.000 euro dal bilancio comunale, per i lavori nei tratti del lungomare sud, da piazzale Benedetto Croce a Miramare (i tratti 4-5-6-7-9), nell'ambito del progetto del nuovo "Parco del mare". La giunta comunale di Rimini ha così approvato lo scherma di convenzione tra il Consiglio di Ministri e il Comune di Rimini per il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, passaggio fondamentale per rendere operativo il finanziamento e aprire quindi il bando per la progettazione definitiva ed esecutiva dei tratti del Parco del Mare da Bellariva a Miramare, in continuità con l'opera pubblica in corso di completamento sui lungomari Tintori e Spadazzi (tratti 1 e 8) e con il prossimo intervento sul Lungomare Murri, da piazzale Kennedy a piazza Marvelli (tratti 2 e 3). "Prevediamo entro l'estate di avviare la progettazione – spiega l'assessore alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni – ma soprattutto contiamo di poter intercettare ulteriori risorse per la cantierizzazione delle opere".