Zona arancione: riaprono sale lettura della biblioteca di Riccione

| 14:22 - 12 Aprile 2021

Biblioteca di Riccione.



In seguito al rientro in zona arancione della Regione Emilia-Romagna, a partire dal pomeriggio di oggi (lunedì 12 aprile) la Biblioteca comunale di Riccione riaprirà al pubblico le sale di lettura e studio. Il posto in sala dovrà essere prenotato telefonicamente o via mail. Prosegue inoltre il prestito librario in presenza, anche con accesso allo scaffale da parte dell'utente, su prenotazione telefonica o via mail.

Con la stessa modalità, sarà consentito l'accesso in presenza alla sezione Prime letture (bambini 0-9) per la scelta dei libri, ma non per la permanenza e la lettura in sala.

Rimangono interdette le postazioni internet fisse e la consultazione di riviste e i quotidiani.

I libri riconsegnati dai lettori vengono mantenuti in "quarantena" per sette giorni prima di essere riammessi al prestito. I libri in restituzione possono essere collocati nell'apposito box esterno, tutti i giorni e a tutte le ore.

Per accedere alla biblioteca e alle sale è obbligatorio l'uso della mascherina e del gel per le mani, con dispenser presenti in ogni angolo della biblioteca. Prima dell'accesso, inoltre, verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun utente.