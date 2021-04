Coronavirus San Marino: zero casi su pochi tamponi. Deceduta una 89enne

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:13 - 12 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 12 aprile 2021.



Calano i ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale di Stato San Marino, da 29 a 27, mentre rimangono otto i pazienti assistiti in terapia intensiva. E' deceduta una 89enne che, secondo quanto riferito dall'Iss, aveva ricevuto la prima dose del vaccino. Nelle ultime 24 ore refertati 40 tamponi e riscontrati zero casi, tre invece nelle precedenti 24 ore, su 84 tamponi. Il 9,6% dei casi attivi è ricoverato in ospedale, il 90,4% in isolamento domiciliare. I casi attivi nelle ultime 24 ore sono scesi da 394 a 366, a fronte di 30 guarigioni.