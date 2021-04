"Coronavirus è un buon affare": sequestri all'imprenditore, fece affari d'oro con la sanificazione

Cronaca

In piena pandemia un pluripregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è diventato socio occulto di una ditta operante nel settore delle sanificazioni di hotel, negozi e automobili, operativa nelle province di Rimini e Pesaro Urbino. E' quanto emerso dall'indagine "Dirty Cleaning" della Guardia di Finanza di Rimini, che, nella sua seconda fase, è sfociata nell'esecuzione di un sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Rimini, di somme di denaro e di un immobile, per un valore totale di 54.000 euro. L'imprenditore, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, rilasciava certificazioni e fatture della ditta, intestata fittiziamente a terzi. In un'intercettazione telefonica, definiva il Coronavirus "un buon affare", vantandosi del fiorente giro d'affari. A novembre la Finanza aveva apposto i sigilli all'azienda, nella prima fase dell'operazione. I profitti illeciti, ottenuti a partire dal 4 maggio del 2020, sono stati quanitificati in oltre 54.000 euro.