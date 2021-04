Festa con alcol e droga in una casa di Rimini: dieci tra ragazzi e ragazze sanzionati

Cronaca

Rimini

13:43 - 12 Aprile 2021

La droga sequestrata.

Non solo un assembramento, ma una festa, con una decina di giovani, intenti a consumare alcol e droga. E' quanto scoperto in un'abitazione da una pattuglia in abiti civili della Polizia Municipale di Rimini, durante un pattugliamento del centro storico, nella tarda serata di sabato. Gli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria hanno notato un giovane (che aveva peraltro precedenti penali per spaccio) e il suo tentativo di nascondersi tra le auto per sottrarsi al controllo. Ha detto di abitare dall'altra parte della città e che si stava recando a casa di amici. Da qui è scattato il controllo della Polizia Municipale: nell'abitazione si trovavano dieci, tra ragazze e ragazzi, tutti italiani residenti a Rimini. Cinque di loro hanno subito consegnato spontaneamente 10 grammi tra marijuana, hashish e cocaina. Ognuno dei presenti è stato sanzonato con un verbale da 400 euro e sono scattate le segnalazioni alla Prefettura per gli assuntori di sostanze stupefacenti.