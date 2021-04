Musica leggerissima a Cattolica: il 10 luglio il live di Colapesce e Di Martino

Eventi

Cattolica

| 12:46 - 12 Aprile 2021

Foto Mattia Balsamini.

Sabato 10 luglio all'Arena della Regina di Cattolica si esibirà il duo rivelazione di Sanremo: Colapesce - Di Martino. L'evento è organizzato da Pulp Concerti e la prevendita dei biglietti, su Ticketone e Ciao Ticket, si aprirà domani (martedì 13 aprile). I posti saranno numerati, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid. I due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).