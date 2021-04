Addio Rodolfo Pasini, storico presidente del Ceis stroncato dal Covid

Attualità

Rimini

12 Aprile 2021

Rodolfo Pasini.



E' scomparso a 77 anni, dopo aver contratto infezione da nuovo coronavirus, l'ingegner Rodolfo Pasini, già presidente del Centro Educativo Italo Svizzero. Era ricoverato in ospedale e le sue condizioni erano critiche, in quanto affetto da un'altra importante patologia. In una breve nota, il cordoglio della fondazione Margherita Zoebeli, della quale è stato presidente per 20 anni, dall'anno della sua fondazione, il 1996: "Pasini ha svolto il suo prezioso ruolo con passione e competenza.

Tutti ne ricordano la profonda umanità, la gentilezza, l'attenzione alle persone".