Nello scorso weekend effettuati 600 vaccini a Bellaria

| 12:26 - 12 Aprile 2021

L'ingresso del Palacongressi di Bellaria.

Continua al Palacongressi la campagna vaccinale a contrasto del Covid-19 condotta dall’Ausl e rivolta ai residenti a Bellaria Igea Marina. Avviate il 24 febbraio scorso con la vaccinazione dei primi cittadini “over 85”, le attività sono proseguite regolarmente nello scorso mese e mezzo: in una prima fase a cadenza settimanale e da fine marzo raddoppiando, ed in alcuni casi triplicando, le giornate settimanali di vaccinazione. E’ il caso degli ultimi giorni, che hanno visto la struttura di via Uso aprire le sue porte alla cittadinanza nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 aprile.



Nelle giornate dedicate, le vaccinazioni si svolgono dalle 8.00 alle 20.00: una fascia oraria continuata che consente di vaccinare mediamente duecento persone al giorno. “Un rinnovato ringraziamento a Bim Servizi, grazie alla cui collaborazione è stata possibile la messa a disposizione del Palacongressi alla nostra comunità”, le parole del Sindaco Filippo Giorgetti, domenica nuovamente in visita alla struttura in occasione della vaccinazione dei genitori, “ringraziamento che estendo allo staff, al personale sanitario, ai volontari di Croce Blu e della Protezione Civile”, continua il primo cittadino, “impegnati rispettivamente nel trasporto delle persone anziane più fragili e nella prima accoglienza e orientamento del pubblico al desk allestito dall’Ausl.” Una sorta di accettazione, quest’ultima, dalla quale i cittadini vengono indirizzati ai tour-box veri e propri per la vaccinazione. “Fa particolarmente piacere il clima disteso e tranquillo nel quale le operazioni si svolgono, a cui contribuiscono certamente gli spazi generosi della struttura ma anche la rete organizzativa messa in piedi in queste settimane: elementi che rappresentano un valore aggiunto, soprattutto in una fase che ha interessato persone anche molto anziane, per la campagna vaccinale condotta a Bellaria Igea Marina.”



Le prossime giornate che vedranno i locali di via Uso aperti per le vaccinazioni sono venerdì 16 e sabato 17 aprile, poi venerdì 23 e sabato 24 aprile; date a cui seguirà una nuova apertura tripla dall'1 al 3 maggio. Undici, al momento, le giornate di vaccinazione già fissate per il prossimo mese.