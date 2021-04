Comitato No antenna Ina Casa, "velocizzare il regolamento del Comune"

Attualità

Rimini

| 12:16 - 12 Aprile 2021

Il Comitato "No antenna Ina Casa" ha organizzato un videoincontro venerdì 26 marzo con Federconsumatori e con il fisico Fausto Bersani, per approfondire il tema dell'elettrosmog e della minimizzazione del suo impatto sulla cittadinanza.

A questo incontro sono intervenuti anche i comitati di Viserba Monte, Viserba Mare, via Ceccarelli, via delle fosse e "Palas-l'astronave che fuma".

Il comitato in una nota stampa evidenzia che "abbiamo appreso dalla stampa della volontà dell'Amministrazione di aggiornare il regolamento comunale sulle antenne entro l'estate. Crediamo che la necessità di supportare questo nuovo regolamento con studi scientifici renda difficile poter fare tutto entro l'estate per un territorio complesso e vasto come Rimini."

Il comitato spinge perché il percorso parta a stretto giro.

"Tutti i comitati sorti sul tema antenne" si legge nella nota "saranno vigili e faranno da pungolo positivo affinché l'inizio di questo percorso si concretizzi sul serio."

"Nel frattempo, non avendo piu notizie da metà marzo, il Comitato Ina Casa è in attesa di ricevere aggiornamenti dall'Amministrazione sulla situazione delle trattative tra Comune e Iliad per l'individuazione di un sito alternativo più idoneo. "