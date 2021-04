Rimini, Cagnoni "errore madornale pensare di fare fiere solo digitali"

Attualità

Rimini

| 11:49 - 12 Aprile 2021

Lorenzo Cagnoni.

Pensare come dice "qualche anima bella" di sostituire le fiere in presenza fisica con le fiere esclusivamente in digitale "è una stupidaggine. Nessuno ci pensi per il futuro, sarebbe un errore madornale, imperdonabile". Lo ha detto il presidente di Ieg-Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, aprendo l'edizione 2021 - edizione in formato digitale a causa dell'emergenza coronavirus - di 'Beer&Food Attraction, il salone dedicato alla ristorazione fuori casa in programma oggi e domani dalla Fiera di Rimini. Nell'augurarsi un ritorno alla normalità, nel più breve tempo possibile, il numero uno di Ieg ha dato anche appuntamento, "in presenza", all'edizione 2022 della kermesse fissata dal 20 al 23 febbraio 2022.