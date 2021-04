Sport

Riccione

| 10:53 - 12 Aprile 2021

Carlotta Trebbi.

Nuovo colpo di mercato per le romagnole che si assicurano le prestazioni del giovane portiere Carlotta Trebbi, classe 2001.

L’estremo difensore giunge con la formula del prestito dall’Osteria Grande, società nella quale è cresciuta per poi essere valorizzata, scoperta da mister Massimo Carbone ed allenata in seguito dai tecnici Rebeggiani, Poli, Turrini e Siracusa.