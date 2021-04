Calcio a 5 primo successo in casa per il Rimini.com

Sport

12 Aprile 2021

Rimini e Cagli in campo.

Primo successo in casa per il Calcio a Cinque Rimini, che supera con una buona prestazione il Cagli per 5-2. La partita, specialmente nel primo tempo, ha visto i padroni di casa gestire palla e ritmo, cosa che li ha portati a creare diverse occasioni da gol, molte delle quali non concretizzate. Nei secondi 20’ gli ospiti cercano una reazione e impegnano in un paio di occasioni Nardino, mentre i biancorossi si preoccupano principalmente di gestire il vantaggio rinunciando però così troppo spesso a costruire offensivamente dei pericoli.



Pronti, via e il Rimini.com sblocca l’incontro, grazie ad Amoroso che ruba palla nei pressi dell’area e insacca nell’angolino. Nemmeno 60’’ più tardi è Caputi a raddoppiare. La partita sembra essersi messa sui binari migliori per la squadra di Levani, ma il Cagli reagisce e accorcia su rigore con Torri. Il Rimini.com riprende però ben presto in mano le redini dell’incontro e ricomincia immediatamente a macinare gioco. All’11’ Floris lancia in profondità Celli che in scivolata riesce a servire a sua volta un grande assist nel mezzo, dove ad attendere il pallone c’è Corona che non si fa pregare e porta i suoi sul 3-1.



Gli ultimi minuti del primo tempo sono un assolo biancorosso, che porta ad altri due gol e a diverse occasioni sprecate. Il momentaneo 4-1 è opera di Capelli che, in seguito ad un rapido triangolo chiuso con Floris, ribatte con prontezza alla parata di Carciani sul suo primo tiro. È poi nuovamente Caputi ad andare in rete, questa volta concludendo al meglio un contropiede condotto da Amoroso.

La ripresa è molto più fiacca del primo tempo, le azioni migliori le colleziona il Cagli che al 7’ accorcia ulteriormente il risultato con Torri, bravo a siglare al termine di un’azione un poco confusa. Nel corpo centrale di frazione la partita rallenta ulteriormente nei ritmi, Nardino viene chiamato in causa un paio di volte ma risponde sempre con grande attenzione e sicurezza. L’ultima chance del match capita però sui piedi dei biancorossi con Celli, che prova a segnare sull’ottima assistenza di Floris con un tiro preciso, ma Carciani si supera con un grande intervento che lascia invariato il risultato finale sul 5-2.