Bocce, per Montegridolfo rocambolesco pareggio casalingo nel ricordo di Italino Mulazzani

| 08:09 - 12 Aprile 2021

Montegridolfo bocce.

A ricordo della recente scomparsa di Italino Mulazzani, presidente per oltre 30 anni ed ultimamente presidente onorario della bocciofila di Montegridolfo, la formazione della CVM è scesa in campo con il lutto al braccio e prima dell'inizio dell'incontro con la Rubierese è stato osservato un minuto di raccoglimento. Un incontro quello contro gli emiliani partito benissimo per Signorini & C. che all'intervallo avevano chiuso con un secco 4-0 di vantaggio. Al rientro quando bastava una vittoria in un set di coppia per aggiudicarsi i tre punti ecco la riscossa della Rubierese che pian piano aveva la meglio in tutte e quattro i set di coppia riuscendo così a pareggiare le sorti della partita.La CVM Montegridolfo ora dovrà ben prepararsi per il prossimo incontro che visto la classifica senza ombra di dubbio è una sfida salvezza in trasferta contro i perugini dell'APER: all'andata la formazione della Valconca vinse per 5-3.

Questo lo score dell'incontro: CVM Montegridolfo (RN) vs Rubierese (RE) 4-4 (47 – 48).G. Miloro – R. Manghi – D. Sabatini vs M. Mussini – L. Ricci – G. Manuelli 8-3, 8-5; G. Signorini vs D. Truzzi 8-6, 8-2; R. Manghi – D. Sabatini vs L. Ricci – G. Manuelli 4-8, 3-8; D. Paolucci – G. Signorini vs M. Mussini – D. Truzzi 5-8, 3-8.

All. CVM Montegridolfo: Marco Gili.

All. Rubierese: Mirco Ruozi.

Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2 terza giornata di ritorno): Cagliari-Boville 2-6;APER-Fossombrone 4-4; Possaccio-Fontespina 6-2.

Classifica Serie A 2021 (girone 2): Possaccio 24;Boville 21; Fossombrone 16; Fontespina, Rubierese 14; CVM Montegridolfo 8; APER 7; Cagliari 4.

Classifica girone 1: MP Filtri 22; Mosciano 16; Salerno 15; Vigasio(Vr) 13; Giorgione(Tv) 12; Kennedy (Na) 9; Capitino(Fr) 7; Montesanto (Mc),punti 5.

Prossimo turno (11° giornata- quarta di ritorno girone 2- 17 Aprile ore 14.30):APER- CVM Montegridolfo(andata 3-5); Rubierese-Possaccio(0-8); Fossombrone-Cagliari(4-4); Boville-Fontespina(4-4)