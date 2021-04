Basket B, coach Bernardi: 'Due punti fondamentali per il nostro futuro'

Sport

Euforia a fine partita nello spogliatoio di RivieraBanca.

"C'è innanzitutto da dire che questa era una partita molto difficile, Piombino è una squadra di giocatori con grande temperamento e pericolosità al tiro: questa sera hanno fatto sempre canestro, anche con l'uomo addosso e la mano in faccia - dice Massimo Bernardi - . I ragazzi sono stati veramente molto bravi, alla fine abbiamo messo un quintetto più reattivo con energia per poter pressare e difendere bene, quello che ci serviva. In attacco sono stati grandissimi, hanno dimostrato di avere davvero un grande cuore. Questi erano due punti fondamentali per il nostro futuro, è una vittoria che dedichiamo alla Società, ai nostri tifosi che soffrono insieme ai noi ed ai nostri ragazzi che ci hanno creduto, dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e lavorare sulla strada che abbiamo fatto vedere negli ultimi 5'. Se si va in campo un po' altezzosi e non ci si mette il cuore in questi campi, in questi campionati si fa fatica a sopravvivere."

La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere gli attributi quando la partita diventa una battaglia.

"Piano piano riprendiamo la nostra condizione ed il nostro essere squadra ed essere uomini, abbiamo l'esempio di Empoli e Firenze: se non si combatte in questi campionati non si va lontano. Bisogna essere capaci di sbucciarsi le ginocchia sulle palle vaganti, sui rimbalzi e poi dopo viene fuori la nostra qualità se lavoriamo in questo modo".