Basket B, RivieraBanca espugna Piombino con una gran rimonta: 75-76

| 23:28 - 11 Aprile 2021

Super vittoria in rimonta per RivieraBanca che rimonta da -16 nell'ultimo quarto ed espugnano il PalaTenda di Piombino con grande cuore e determinazione dopo essere stati sotto nel punteggio per più di 30', subendo i canestri di una Piombino molto in forma. Due punti che pesano tantissimo in vista del finale di stagione.

Pronti via e Piombino colpisce subito da tre punti con Venucci e Bianchi (10-4 al 5'), Rimini risponde con capitan Rinaldi prima che Turel segni 5 punti consecutivi (15-6 all'8'), ma Moffa ed Ambrosin non ci stanno ed accorciano le distanze (17-10 al 9'). Crow e Fumagalli provano a contenere le bombe di Tracchi e Bianchi in apertura di secondo quarto (23-17 al 12'), ma Eliantonio e Turel fanno +10 Piombino (29-19 al 14'); due triple di Rinaldi e Broglia riducono il distacco dai toscani che però allungano di nuovo con Eliantonio e Bianchi (39-31 a 52" dalla fine del primo tempo).

Al rientro degli spogliatoi Rimini continua a subire l'iniziativa di Eliantonio e compagni che mantengono salda la doppia cifra di vantaggio forzando un timeout di Bernardi (45-35 al 23'), Mladenov ed Ambrosin provano a riavvicinarsi per Rimini (48-43 al 26') ma Turel e Mazzantini combinano per il nuovo +10 in favore dei padroni di casa che chiudono un terzo quarto dominato dalle difese (54-44). Botta e risposta per cominciare gli ultimi 10' con Bianchi e Tracchi che segnano da tre punti cui rispondono Simoncelli, Rivali e la tripla di Fumagalli (60-51 al 32'). Eliantonio segna due canestri consecutivi prima che la bomba di Turel valga il +16 Piombino (67-51 al 34'), Rinaldi e Mladenov provano a contenere le perdite ma Eliantonio e Mazzantini rispondono a tono (71-55 al 35'). Rimini accorcia con i canestri di Mladenov e Rivali e la bomba di Rinaldi (73-62 al 37'), torna sotto la doppia cifra di svantaggio con i liberi di Rivali (73-64 al 38') e grazie ad un micidiale parziale di 8-0 firmato interamente da Simoncelli si porta sul -1 (73-72 a 41" dalla fine): Broglia segna il canestro del sorpasso a 30" dalla fine, ma Mazzantini fa percorso netto ai liberi per il nuovo +1 Piombino. A 10" dalla fine la decide Simoncelli con 2/2 dalla lunetta, poi Rimini difende con grande cuore l'ultimo attacco dei padroni di casa e può festeggiare i due punti.

Il tabellino

Golfo Piombino-RivieraBanca 75-76

PIOMBINO: Eliantonio 18 (9/13, 0/2), Turel 18 (5/9, 2/7), Bianchi 14 (1/2, 4/7), Mazzantini 8 (2/2, 0/2), Tracchi 6 (2/3 da tre), Venucci 4 (1/3 da tre), Pistolesi 4 (2/2, 0/2), Guaiana 3 (1/2, 0/0), Calvi (0/1), Riccardi NE, Mezzacapo NE, Carpitelli NE. All. Cagnazzo, Formica.

RIMINI: Simoncelli 14 (2/3, 2/5), Rinaldi 12 (3/10, 2/2), Mladenov 10 (5/6, 0/3), Broglia 9 (3/3, 1/1), Ambrosin 9 (3/5, 0/1), Rivali 8 (1/2), Fumagalli 5 (1/2, 1/4), Moffa 4 (2/3, 0/3), Crow 4 (2/2, 0/1), Rossi 1, Bedetti NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 17-13, 41-33, 54-44