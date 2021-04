Calcio D, Marignanese Cattolica cala il poker. Correggese al tappeto: 4-1

Sport

Cattolica

| 18:00 - 11 Aprile 2021

Importante vittoria in chiave salvezza per la Marignanese Cattolica ai danni della Correggese che tornava in campo dopo un mese di stop (4-1). Partita senza storia con una prova collettiva superba della squadra giallorossa, la migliore della stagione, sia in difesa che in fase offensica dove finalmente si è vista la concretezza che spesso è mancata. Doppietta di Goh, che sale a 4 nella classifica dei cannonieri, ma bene anche Merlonghi - al rientro dal primo minuto - che ha messo lo zampino sul primo gol oltre a segnare la quarta rete mentre Garavini ha realizzato ribadendo in gol la palla dopo una corta respinta del portiere su tiro di Rizzitelli. Debutto a partita in corso dell’ultimo volto nuovo, Lago. Da rivedere la difesa della Correggese. Mercoledì prossimo trasferta impegnativa sul campo del Lentigione.



Il tabellino

Marignanese-Correggese 4-1

MARIGNANESE: Faccioli, Manuzzi, Nodari, Rizzitelli, Goh, Pierantozzi, Zanni, Camara, Merlonghi, Garavini, Moricoli. A disp.: Mariani, Gioia, Lago, Magrini, Terenzi, Battilana, Docente, Palumbo, Signori. All.: Vullo

CORREGGESE: Sottoriva, Fabbri, Casini, Roma, Benedetti, Calanca, Carrasco Nunez, Landi, Diallo, Muro, Ghizzardi. A disp.: Cucchiararo, Derjai, Sarzi Maddidini, Manara, Cremonesi, Ricco, Saporetti, Lessa Locko, Damiano. All.: Gori

ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni

RETI: 11' Goh, 13' Goh, 16° Diallo, 2' st. Garavini, 12' st. Merlonghi