Rimini Calcio, torna il sorriso. Doppietta di Casolla e il Corticella è k.o. (0-2)

Sport

Rimini

| 17:30 - 11 Aprile 2021

Casolla, autore della doppietta decisiva.

Il Rimini supera l'ostacolo Corticella e si prepara al meglio per la sfida di mercoledì, al Neri, con la squadra che lo precede in classifica, la Pro Livorno, terza a 40 punti. Il Rimini ne ha 36, ma ancora tre partite da recuperare. Nella gara odierna, c'è stato equilibrio nel primo tempo, con il Corticella molto volitivo nella fase di pressing e i ragazzi di Mastronicola che, dopo un brillante inizio, hanno faticato a trovare varchi, nonostante la verve della catena di destra, formata da Pecci (a suo agio nel ruolo di esterno del 3-5-2) e Simoncelli. A sbloccare la partita, nel recupero del primo tempo, è stato Casolla, approfittando di uno svarione della difesa. Lo stesso Casolla, sempre nel recupero, ha firmato il raddoppio finalizzando un tocco di Vuthaj al termine di una pregevole azione Pecci-Simoncelli. Nella ripresa il Rimini ha gestito con autorevolezza il vantaggio, fino al 67', quando l'arbitro ha fischiato un rigore contro per una trattenuta su Grazhdan. Dagli undici metri il tiro di Nanetti, non irresistibile, è stato respinto da Scotti, poi autore nel recupero di una parata strepitosa. Scampato il pericolo del gol che avrebbe potuto riaprire la partita, il Rimini ha continuato a gestire con sicurezza, sfiorando il tris all'84', ma Costantino si è superato su uno splendido tiro a giro di Arlotti.



Corticella - Rimini 0-2



CORTICELLA: (4-2-3-1): Costantino - Salvaterra, Tonelli, Fort, Marchesi - Ghini, Guidi (51' Cortesi) - Cipriano (20' Monnolo), Girotti (51' Nanetti), Albonetti (64' Giannini) - Grazhdani.

In panchina: Minarelli, Cosner, Busi, Parlanti, Bouabre.

All.Benuzzi

RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio - Pecci (83' Pari), Simoncelli (90' Nanni), Ricciardi, Sambou (57' Lugnan), Viti (75' Arlotti) - Vuthaj, Casolla (83' Ambrosini).

In panchina: Adorni, Manfroni, Mengucci, Pari, Accursi.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Gavini di Aprilia.

RETI: 46'pt e 49'pt Casolla.

AMMONITI: Sambou, Marchesi, Tonelli, Giannini.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 5'pt, 5' st.