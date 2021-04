Coronavirus Rimini: 81 nuovi casi ed è la settimana con minor casi da ottobre

Attualità

Rimini

| 15:27 - 11 Aprile 2021

Bollettino Covid 11 aprile 2021.



A Rimini comunicati 81 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 6,9% dei contagi regionali, di cui 56 sintomatici (69,1%) e 25 asintomatici (30,9%). Cala a 26 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, tre i decessi comunicati: una 67enne, un 78enne e una 91enne. In settimana comunicati 686 nuovi casi di contagio, media 98 contagi al giorno. Era da ottobre 2020 che non si registravano così pochi casi nel territorio riminese.



In regione 1.170 nuovi casi su un totale di 17.620 tamponi (tasso di positività in aumento al 6,6%), 40 decessi e 1933 guarigioni. Calano dunque ancora i casi attivi, che ora sono 66.625 (-803). Continuano a calare i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva 330 (-4 rispetto a ieri), 2.711 quelli negli altri reparti Covid (-94). rispettivamente lo 0,5% e il 4,1% dei casi attivi. Il 95,4% dei casi attivi è in isolamento domiciliare.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 22.189 a Piacenza (+30 rispetto a ieri, di cui 20 sintomatici), 24.604 a Parma (+97, di cui 43 sintomatici), 42.164 a Reggio Emilia (+159, di cui 71 sintomatici), 59.955 a Modena (+171, di cui 113 sintomatici), 75.536 a Bologna (+234, di cui 155 sintomatici), 11.929 casi a Imola (+35, di cui 17 sintomatici), 21.526 a Ferrara (+86, di cui 14 sintomatici), 27.566 a Ravenna (+121, di cui 78 sintomatici), 14.745 a Forlì (+92, di cui 70 sintomatici), 17.541 a Cesena (+64, di cui 55 sintomatici) e 33.233 a Rimini (+81, di cui 56 sintomatici).