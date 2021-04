Spacciatore sorpreso a bivaccare in un hotel chiuso di Bellariva: denunciato

Cronaca

Rimini

| 13:16 - 11 Aprile 2021

Polizia (foto di repertorio).

Un 39enne algerino è indagato per le ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti e invasione di terreni ed edifici, colto sul fatto dalla Polizia, dopo essere entrato in un hotel di Bellariva attualmente chiuso. Gli agenti sono intervenuti alle 9.30 circa di ieri (sabato 10 aprile) a seguito della chiamata del titolare dell'hotel, allertato dalla presenza di sconosciuti all'interno della sua struttura. Il 39enne è stato sorpreso a bivaccare in una stanza: con sé aveva una busta di cellophane con tre confezioni di eroina del peso superiore a 5 grammi. Il nordafricano è risultato anche inottemperante a un ordine di espulsione firmato dal Questore di Rimini.