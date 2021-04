DIRETTA TESTUALE Calcio D Corticella - Rimini 0-2

Sport

Rimini

| 15:33 - 11 Aprile 2021

Diretta testuale Corticella Rimini.

RISULTATO: 0-2



CORTICELLA: (4-2-3-1): Costantino - Salvaterra, Tonelli, Fort, Marchesi - Ghini, Guidi - Cipriano (20' Monnolo), Girotti, Albonetti - Grazhdani.

In panchina: Minarelli, Cosner, Busi, Giannini, Parlanti, Bouabre, Cortesi, Nanetti.

All.Benuzzi

RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio - Pecci, Simoncelli, Ricciardi, Sambou Viti - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Adorni, Manfroni, Mengucci, Nanni, Pari, Lugnan, Arlotti, Ambrosini, Accursi.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Gavini di Aprilia.

RETI: 46'pt e 49'pt Casolla.

AMMONITI: Sambou, Marchesi.

ESPULSI:

NOTE: recupero 5'pt.



Inizio gara ore 15



Squadre in campo: completo rosso con inserti bianchi per il Rimini, maglia a strisce verticali bianco-celeste con calzoncini e calzettoni bianchi per i padroni di casa.



PARTITI!



4' Gol annullato al Rimini: lancio pennellato di Simoncelli, Casolla stoppa di petto e infila di destro, bandierina alzata.



4' Pecci sulla destra rientra sul sinistro e crossa, in area ci prova Casolla, tiro deviato, poi Costantino in tuffo abbranca in due tempi evitando il corner.



6' Brutto fallo di Valeriani a metà campo su Girotti, l'arbitro grazia il difensore biancorosso.



13' Guidi atterra Simoncelli sulla destra. Punizione invitante per il Rimini. Da notare che Guidi ha cambiato la propria divisa e ora ne indossa una priva di numero.



14' Fraseggio del Rimini con Pecci servito sulla destra, sul cross rasoterra provvidenziale chiusura della difesa bianco-celeste.



17' Cross di Marchesi da sinistra, Grazhdani in area si eleva, ma il suo colpo di testa è a metà tra la sponda e il tiro. Palla sul fondo.



28' SUPER PECCI! Il giovane attaccante, oggi schierato esterno destro, mette l'acceleratore e "brucia" capitan Marchesi, il cross da buona posizione, a mezz'altezza, viene respinto dall'attento Costantino, portiere con trascorsi nella Juventus e nel Modena.



31' Bella triangolazione a metà campo tra Viti e Sambou, che lancia Casolla, l'attaccante controlla e riapre a sinistra per l'accorrente Viti, il cross viene deviato in calcio d'angolo.



32' Valeriani perde palla sulla trequarti destra avversaria, avvolgente ripartenza del Corticella: a trenta metri dalla porta di Scotti, Sambou spende un fallo tattico. E' il primo giallo della partita.



33' Debole rasoterra di Grazhdani, palla che lentamente si spegne a lato alla destra di Scotti.



35' Tiro cross di Pecci, con il mancino, che si spegne tra i guanti di Costantino. Buona prova del giovane attaccante riminese, da segnalare anche l'ottima prestazione di Simoncelli.



37' Rasoterra di Vuthaj, blocca a terra il portiere Costantino.



39' Marchesi sfugge a Pecci e verticalizza, al limite dell'area chiusura perfetta di Pupeschi, un altro dei migliori tra le fila dei biancorossi.



45' Vuthaj fa sponda di testa per Casolla, due difensori del Corticella pasticciano e il rinvio corto innesca il sinistro di Simoncelli. Tiro mancino totalmente sballato, palla fuori.



45'+1: GOOOOL RIMINI Errore di Tonelli, Casolla ne approfitta per involarsi verso Costantino. L'attaccante, implacabile, supera di destro Costantino in uscita.



45'+3 Punizione di Ricciardi da sinistra, Casolla di testa nella mischia, palla alta.



45'+4 GOOOOOL RIMINI Casolla doppietta! Pecci per Simoncelli che crossa rasoterra, tacco di Vuthaj, Casolla a un passo dalla linea di porta corregge in rete.



FINE PRIMO TEMPO. Vantaggio meritato per il Rimini che con cinismo ha colpito due volte nel recupero del primo tempo con Casolla.