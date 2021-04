VIDEO Scatta l'antifurto nebbiogeno, arrivano i Vigili del Fuoco ma è un falso allarme

Cronaca

Rimini

| 20:25 - 10 Aprile 2021

Attimi di apprensione sabato intorno alle 19.30 nel centro storico di Rimini: una gioielleria in via Tempio Malatestiano si è improvvisamente riempita di fumo. E così, da diverse persone presenti nella via, è partito l'sos ai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate i pompieri che, arrivati sul posto, hanno trovato la gioielleria effettivamente piena di una coltre di fumo bianco, di quello prodotto dai nebbiogeni anti intrusione.



I Vigili del Fuoco hanno subito verificato se all'interno ci fossero fiamme, ma si è trattato solo di fumo, che non ha provocato danni. Resta il dubbio di un tentato furto, ma pare che si sia trattata di accensione accidentale del nebbiogeno e che non ci siano dunque effrazioni. Il tutto avvenuto davanti agli occhi incuriositi di diversi passanti.