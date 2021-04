Volley A2 femminile, Omag: trasferta amara contro Acqua&Sapone: ko per 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:44 - 10 Aprile 2021

Il coach Stefano Saja.

Nella terza giornata dellla poule promozione, sconfitta nell'anticipo per l'Omag San Giovanni in Marignano a Roma per 3-0

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3-0

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Arciprete 1, Rebora 9, Decortes 13, Papa 11, Cogliandro 5, Guiducci 1, Spirito (L), Diop 3, Adelusi 3, Consoli 2, Purashaj 1, Bucci. Non entrate: Giugovaz, Finizio (L). All. Cristofani.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Fiore 12, Peonia 8, Ceron 2, Berasi 3, Silva Conceicao 8, Cosi 7, Bonvicini (L), De Bellis 2, Fedrigo. Non entrate: Urbinati (L), Spadoni, Penna. All. Saja.

ARBITRI: Pasciari, Proietti.

NOTE – Durata set: 19′, 25′, 20′; Tot: 64′.

PARZIALI 25-13, 25-19, 25-16