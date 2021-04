I fratelli De Luca investono nel post covid, sulla spiaggia nasce "Frontemare Beach Club"

Attualità

Rimini

| 07:53 - 11 Aprile 2021

Nasce il "Frontemare Beach Club".



In tempi di Covid, gli imprenditori devono reinventarsi. I fratelli De Luca, protagonisti da decenni della ristorazione riminese con le loro attività, hanno deciso di investire sulla spiaggia, in un nuovo progetto. "Abbiamo acquistato con alcuni soci gli stabilimenti balenari 148 e 149, quelli antistanti al ristorante Frontemare. Un investimento importante, ma crediamo molto in questo progetto: vogliamo creare una sorta di villaggio turistico, un polo che con gli anni si svilupperà ulteriormente", spiega Maurizio De Luca. Nasce così il "Frontemare Beach Club", per rispondere alla necessità - conseguenza della pandemia e dei protocolli di sicurezza - di garantire spazi sempre più ampi all'aperto: spazi in cui poter fare sport, pranzare e cenare, fare un aperitivo, il tutto sulla spiaggia. "Il ristorante Frontemare sarà a vostra totale disposizione sia per pause pranzo veloci grazie alle proposte del nostro chef, sia con un servizio direttamente sotto l’ombrellone", spiega De Luca, anticipando che il "Frontemare Beach Club" ospiterà anche eventi serali e dj set. C'è voglia dunque di ripartire, dopo mesi di restrizioni: "In questo periodo di chiusura abbiamo cercato comunque di mantenere alta l'attenzione sulla nostra offerta, pur con le limitazioni imposte dalle regole. Ora speriamo che si riparta per non chiudere più". I fratelli De Luca, con il proprio staff, si sono rimboccati le maniche e ora guardano con fiducia ai mesi estivi: "Chi ha avuto voglia di mettersi in gioco, ha inevitabilmente prospettive buone. Siamo fiduciosi".