Calcio D, l'Aglianese resuscita e batte il Fiorenzuola 1-0. Squadre appaiate al vertice

| 17:44 - 10 Aprile 2021

Nella foto di Andrea Chimenti (dalla pagina facebook dell'Aglianese) il gol di Brega.

Vittoria dell’Aglianese nel testa a testa in vetta alla classifica del girone D: 1-0 al Fiuorenzuola con rete di Brega al 13’ del primo tempo. Partita molto combattuta su un campo scivoloso. Nella ripresa gli emiliani restano in dieci (espulso Bruschi) e sfiorano il pari nel finale per due volte con Esposito mentre Russo in contropiede si mangia il 2-0. Ora le due formazioni sono appiate al vertice.

L’altra big – il Lentigione – pareggia sul campo del Pro Livorno Sorgenti: in vantaggio con Barranca al 10’ della ripresa, si fa raggiungere al 21’ da Granito. Ora gli emiliani sono a tre punti con una partita in meno.

Altro scivolone del Prato, in casa contro il Real Fortce Querceta vittorioso grazie ad una rete di Giani al 30’ della ripresa.



LA CLASSIFICA

Fiorenzuola, Aglianese 52; *Lentigione 49, Pro Livorno 45, *Prato 35, ***Real Forte Querceta 34; **Sammaurese, ****Rimini 33; **Forlì 32; **Progresso 31; ******Correggese 30; ***Bagnolese, *Marignanese Cattolica 24; *****Mezzolara 23; **Ghivizzano 22; **Seravezza 21; *Sasso Marconi 19; *Corticella 14.



*Da giocare