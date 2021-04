Attualità

Rimini

| 16:47 - 10 Aprile 2021

Decine di tubi neon usati giacciono in un campo vicino alla Chiesa di San Lorenzo a Covignano di Rimini. A segnalarlo è un lettore di Altarimini. L'abbandono è avvenuto in via Buonanotte. Ricordiamo che i neon sono rifiuti "Raee" e vanno conferiti direttamente in discarica dal cittadino.