Basket B, RivieraBanca a Piombino finalmente al completo

Sport

Rimini

16:39 - 10 Aprile 2021

Coach Bernardi (foto Nicola De Luigi).



Riviera Banca Rimini domani in trasferta a Piombino con la squadra finalmente al completo (ore 18). “Ci siamo allenati finalmente da lunedì tutti insieme in maniera ottima: abbiamo messo tanta energia in campo, attenzione, concentrazione ed entusiasmo – dice coach Bernardi - Bedetti ha lavorato molto bene, ma è un po' affaticato com'è normale che sia perchè viene da due mesi fermo, però sarà della partita. Sappiamo che la partita è molto importante e difficile”.



I pericoli di Piombino quali sono?

“Piombino è una squadra particolare: ha due guardie, Venucci e Turel, veramente micidiali che attaccano il canestro e segnano da tre punti. Nelle ultime due partite di squadra ha tirato col 47%, ha un lungo molto bravo e pericoloso nel tiro anche da fuori come Eliantonio (un ex), poi una serie di ragazzi che mettono tanta energia e corrono. Sarà una partita dove dovremo per prima cosa pareggiare la loro energia anzi metterne di più, difendere molto bene sui loro giochi ed avere grande fiducia nel lavoro che abbiamo iniziato finalmente a fare: questa è la strada giusta per toglierci tante soddisfazioni."



Il ritmo della squadra potrà essere al 100% dopo il recupero degli infortunati e la maggiore possibilità di allenamenti?

"Da lunedì abbiamo fatto ottimi allenamenti. Soltanto Bedetti è affaticato dal lavoro svolto perchè non era abituato, però ce li abbiamo tutti ed abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di energia, salute e dobbiamo combattere: le squadre toscane sono molto combattive, la classifica non conta niente. Firenze, per esempio, quando noi siamo andati a giocare, ha avuto il suo esterno Passoni, che ha segnato 26 punti, per la prima volta dall'inizio del campionato; in più c'è sempre il Covid come incognita dietro l'angolo quindi si fa fatica a valutare le partite e le squadre. I due esterni di Piombino se se sono in giornata sono mortiferi. Dipende da noi: attenzione, voglia, difesa, concentrazione ed entusiasmo sapendo che sarà una battaglia, avendo il piacere di combatterla col sorriso sulle labbra. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, adesso che siamo al completo dobbiamo mettere in campo intensità e farla durare per 40'."



Da qui ad un mese finirà il campionato, mancano sei partite. Ognuna di queste avrà un'importanza capitale per definire la post season.

"Siamo nel periodo più bello dell'anno, questo è un campionato molto particolare in relazione al Covid: squadre che si fermano ed in quarantena, noi speriamo di avere già dato anche come giocatori fuori. Dobbiamo solo lavorare tutte le settimane come abbiamo lavorato questa settimana ed i risultati arriveranno, è chiaro che pensiamo una partita alla volta, saranno sei finali che ci daranno la possibilità di raggiungere la miglior posizione possibile per poi dopo andare decisamente in forma e dare tutto quanto nella post season. Adesso però dobbiamo pensare solamente a Piombino e fare il meglio e anche di più, andare oltre i nostri limiti e fare tutto quello che abbiamo fatto questa settimana: se giochiamo come ci siamo allenati in settimana noi siamo a posto”.