Coronavirus San Marino. calano i ricoveri, 12 nuovi casi e 57 guarigioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:38 - 10 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 10 aprile 2021.

Calano i ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale di Stato San Marino, da 33 a 29, e nel reparto di terapia intensiva, da dieci a otto. Il 9,4% dei casi attivi è in ospedale, il 90,6%, 357 persone, è invece in isolamento domiciliare. Tra i 29 ricoverati nel reparto Covid ci sono due anziani dell'Rsa La Fiorina: positivi, ma asintomatici, in osservazione. Nelle ultime 24 ore refertati 212 tamponi che hanno fatto emergere 12 nuovi casi di contagio, mentre le guarigioni sono state 57.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni è di 16.406 dosi somministrate, 7220 le persone che hanno ricevuto due dosi. Il 9 aprile sono state effettuate 711 somministrazioni di vaccini, di cui 154 prime dosi e 557 richiami.