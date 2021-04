Coronavirus Rimini: 96 nuovi casi, cinque decessi e calo terapie intensive

Attualità

Rimini

| 15:20 - 10 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 10 aprile 2021.

A Rimini comunicati 96 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 6,3% dei contagi regionali, di cui 47 sintomatici (49%) e 49 asintomatici (51%). Cala a 27 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, cinque i decessi comunicati: un 77enne e quattro donne di 81, 84, 92 e 93 anni. Nei giorni dal 5 al 10 aprile, comunicati 605 nuovi casi di contagio, media 101 contagi al giorno. Al momento è la settimana che ha fatto registrare meno casi da novembre a oggi.



In regione 1.525 nuovi casi su un totale di 28.829 tamponi (tasso di positività in leggero calo al 5,3%), 33 decessi e 2270 guarigioni. Calano dunque ancora i casi attivi, che ora sono 67.432 (-778). Continuano a calare i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 334 (-9), 2.805 quelli negli altri reparti Covid (-111), rispettivamente lo 0,5% e il 4,2% dei casi attivi. Il 95,3% dei casi attivi è in isolamento domiciliare.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 22.159 a Piacenza (+35 rispetto a ieri, di cui 28 sintomatici), 24.507 a Parma (+193, di cui 137 sintomatici), 42.005 a Reggio Emilia (+162, di cui 97 sintomatici), 59.784 a Modena (+279, di cui 199 sintomatici), 75.306 a Bologna (+346, di cui 238 sintomatici), 11.894 casi a Imola (+26, di cui 22 sintomatici), 21.440 a Ferrara (+133, di cui 37 sintomatici), 27.445 a Ravenna (+102, di cui 60 sintomatici), 14.653 a Forlì (+72, di cui 52 sintomatici), 17.477a Cesena (+81, di cui 50 sintomatici) e 33.152 a Rimini (+96, di cui 47 sintomatici).