Covid: al via prenotazioni vaccini per i settantenni, anche tramite il proprio medico

| 14:41 - 10 Aprile 2021

Da lunedì 12 aprile sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid dei cittadini dai 70 ai 74 anni: per i nati dal 1947 al 1951 in Ausl Romagna, sarà possibile fissare l’appuntamento utilizzando i consueti canali disponibili (Cup, Farmacup, Cuptel, e Fascicolo Sanitario Elettronico) o direttamente al proprio Medico di Medicina Generale che raccoglierà le adesioni e organizzerà la seduta vaccinale. Questa doppia modalità di prenotazione , resa possibile dall’accordo fra l’Azienda e i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, consentirà ai cittadini di questa fascia di età, una maggiore facilitazione alla prenotazione del vaccino.



Come prenotare Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità: gli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo; nelle farmacie tramite il servizio Farmacup; telefonando al Cuptel al numero 800002255.



Online attraverso fascicolo elettornico, l'app Emilia Romagna Salute, il CupWeb (www.cupweb.it).



Infine attraverso il proprio medico di medicina generale che accoglierà le richieste e provvederà ad organizzare le sedute vaccinali.