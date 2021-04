Un omaggio a Federico Moroni il nuovo murale della scuola Pascucci di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:09 - 10 Aprile 2021

Il sindaco Alice Parma e Agostino Iacurci.



E' stato inaugurato questa mattina (sabato 10 aprile) con una diretta sulla pagina Facebook del Comune il nuovo murale realizzato da Agostino Iacurci sulla facciata interna della scuola Pascucci. L’artista ha intitolato l’opera “Disegno d’esame”, in omaggio alla didattica dell’arte del maestro Federico Moroni.



L’inaugurazione si è aperta con le parole del vicesindaco Pamela Fussi, che ha ricordato il percorso partecipativo “Era un parcheggio” e sottolineato l’importanza dell’attenzione per l’ambiente e la natura, alle quali il murale è ispirato. Agostino Iacurci ha invece illustrato la genesi e il significato della sua opera, ispirata anche alla tradizione didattica di Santarcangelo e in particolare al lavoro del maestro Moroni.



La dirigente scolastica del primo circolo didattico, Maria Luisa Romano, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di tutelare e valorizzare i beni pubblici come gli edifici scolastici, mentre Monica Caputo di Pop Up studio ha evidenziato il ruolo dell’arte urbana contemporanea nel rinnovamento delle città.



Filippo Colonna del Gruppo Ivas, sponsor dell’iniziativa, ha ricordato il sostegno dell’azienda a diversi street artist di livello internazionale nel corso degli anni. Nell’occasione, infine, la sindaca Alice Parma ha augurato a bambini e bambine un buon ritorno a scuola, sottolineando l’importanza della cultura e dell’arte anche e soprattutto in questo periodo di limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.