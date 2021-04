Riccione scalda i motori per maggio: "stagione amata dai turisti tedeschi"

Attualità

Riccione

| 13:29 - 10 Aprile 2021

Il sindaco Renata Tosi.



"A Riccione è già estate, la città è già in movimento e i riccionesi si sono già rimboccati le maniche", scrive il sindaco di Riccione Renata Tosi in una nota. In una settimana sono state presentate all'ufficio Urbanistica del Comune di Riccione 61 SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) in più ci sono 11 permessi di costruire, in procinto di rilascio, sulla spiaggia. La Perla Verde lavora per riaprire la stagione turistica a maggio, obiettivo la Pentecoste, stagione amata dai turisti tedeschi. "La nostra comunità ha compreso molto bene la lezione di economia del premier Draghi: l'investimento sul territorio è debito buono, il turismo è il motore dell'economia per cui Riccione conferma suo appeal e attrae chi vuol lavorare", evidenzia la nota della Tosi che esprime la propria contrarietà alla proposta delle vaccinazioni a raffica per le isole, in modo tale che siano "Covid Free" per la stagione turistica: "chiedere corsie preferenziali per il vaccino nelle isole per creare discriminazione e concorrenza tra località, francamente è assurdo". Anche da Riccione si chiedono più vaccini e si plaude al governo di unità nazionale, in quanto "il turismo è un'industria italiana diffusa sul territorio e così va trattata, azzerando le divisioni schematiche". "Letta e Salvini lo stanno facendo sul decreto imprese, e in queste imprese ci sono anche le migliaia di imprese del turismo. Superare la divisione ma la logica delle divisioni dell'Italia per colori", commenta la Tosi, con l'auspicio finale di uscire dalla logica della divisione in zone e di un'estate che costituisca il rilancio dell'economia italiana: